ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко закликав підтримати українських лікарів

Новини » Політика     21.03.2020 - 19:22
Порошенко закликав підтримати українських лікарів
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, лікарі сьогодні - такі ж захисники, як і армія

На тлі нових викликів особливої підтримки сьогодні потребують працівники медичних закладів, які фактично знаходяться на передовій боротьби із коронавірусом. Про це у своєму відеозверненні сказав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Він повідомив, що партійні структури в регіонах вже почали волонтерську діяльність - доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому.

"Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту. Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров’я і до здоров’я рідних і близьких, батьків чи дітей", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний, лікарі сьогодні - такі ж захисники, як і армія. "І ми в них так само віримо, як в солдат", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, в зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу, 24 березня Рада може ввести в Україні надзвичайний стан. На позачергове засідання парламент може зібратися у вівторок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні. Крім того, за даними МОЗ, за умов надзвичайного стану хворих коронавірусом пацієнтів почнуть розміщувати й у приватних клініках.

У Києві заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками Опублікована схема руху пасажирського транспорту в Києві
Новини України Порошенко Петрокарантиннадзвичайний станКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся