ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко привез помощь разведчикам на северный фронт

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 18:03
Порошенко привез помощь разведчикам на северный фронт Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко привез в разведбатальон на северном направлении терминалы Starlink, радиостанции, автомобильные шины, химические грелки для рук и другое снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы специально закупаем сейчас именно для артиллерийских подразделений, для разведывательных, потому что манипуляторы ценные. У нас сейчас очередь на DAFы выстроилась. Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить контрнаступление украинской армии, которое должно сорвать наступление армии российской. И сегодня каждый должен сделать все, что можно, чтобы как можно быстрее поставить в войска все необходимое", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранееминистр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты GLSDB, пообещавшие передать США, для ударов по России.

Также мы писали, что,по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"