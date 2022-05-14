Порошенко привіз у стрілецький батальйон бронежилети та засоби зв’язку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Нічого незвичного, звичайна рутинна робота. Є місце - де, ми не скажемо. Це укріплені позиції оборони. Є фантастичні люди, які в складі батальйону Збройних сил боронять державу. Є наше бажання зробити, що їхні дії були більш ефективними", - говорить Порошенко.

За його словами, по допомогу звернувся командир батальйону. "Спільно робимо все можливе для того, щоб ворог був розбитий, агресор був викинутий української землі і перемога нарешті прийшла в Україну", - додав Порошенко.

Підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії.