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Порошенко привез в стрелковый батальон бронежилеты и средства связи

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Суббота 14 мая 2022 12:31
Порошенко привез в стрелковый батальон бронежилеты и средства связи Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко привез на позиции 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ 50 бронежилетов, средства связи и другое военное снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Ничего необычного, обычная рутинная работа. Есть место - где, мы не скажем. Это укрепленные позиции обороны. Есть фантастические люди, которые в составе батальона Вооруженных сил защищают государство. Есть наше желание сделать, что их действия были более эффективными", - говорит Порошенко.

По его словам, за помощью обратился командир батальона. "Совместно делаем все возможное для того, чтобы враг был разбит, агрессор был выброшен украинской земли и победа наконец пришла в Украину", - добавил Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины - сейчас приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния потрачено около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретенной тысячи бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (включая пулеметы, снайперское оборудование и другое), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлінки, военную одежду, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии.

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