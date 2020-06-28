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Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені

Новини » Політика     28.06.2020 - 21:20
Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам‘ятають мінімум останні півстоліття

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко приїхав на Прикарпаття у постраждалі від руйнівної повені населені пункти, щоб на власні очі побачити масштаби біди. Команда Порошенка побувала у Надвірнянському районі, куди привезла дизель-генератори та помпи для відкачування води.

Про це повідомляє сайт політсили.

Як зазначає прес-служба, у селі Чорний Потік, люди вже кілька днів вимушені обходитися без електроенергії та зв’язку. Розмова із прикарпатцям вийшла дуже емоційною. Селяни, які пережили стихійне лихо, потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної та моральної підтримки. Люди налякані стихією і невідомістю - як їм жити далі.

"Ми почули, що власними зусиллями, на жаль, поки що без допомоги влади частина села протягнула світло, і частина села вже має електрику, а частина – не має і живе сьогодні без світла. Вчора наша команда передала один дизель-генератор, і сьогодні привезла другий. Щоб поки не протягнемо світло, люди мали можливість отримати електрику з дизель-генератора. Попросили, щоб ми привезли мотопомпу для відкачки води. Ми привезли й це", - повідомив Порошенко.

Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені

Він також зазначив, що надано фінансову допомогу для оплати важкої будівельної техніки для відновлювальних робіт.

"Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки що не притягнула і невідомо коли притягне. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки", - додав Порошенко.

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам‘ятають мінімум останні півстоліття.

"Ми зараз підемо подивимося, і у вівторок, післязавтра, на засіданні погоджувальної ради парламенту ми поставимо питання про негайне виділення коштів і зусиль для того, щоб відновити сполучення з Чорним Потоком і з усіма селами, які сьогодні заблоковані на Прикарпатті. Ми - разом з вами. Ми - єдина команда. І слово "солідарність" означає, що ми разом. І ми один одному маємо допомогти. Сьогодні ви можете розраховувати на нашу допомогу", - наголосив Порошенко.

За його словами, після огляду руйнувань буде складений детальний план необхідних заходів і обсягів допомоги.

"Ми спільно подивимося, складемо план, що треба зробити. В кого зруйновані будинки - ми маємо терміново виділити фінансову допомогу на те, що якщо можна, то відновити, якщо ні - то переселити", - пояснює Порошенко.

Попри зливу, на зустріч з Петром Порошенком прийшло дуже багато людей. Місцева вчителька Леся Бойко попросила "Європейську солідарність" проконтролювати, як влада розподілятиме фінансову допомогу, виділену на подолання наслідків стихії.

"Я - пластунка, вчителька місцевої школи Леся Бойко. Нещодавно пан Зеленський оголосив, що на Захід України буде виділено дуже багато коштів. Так самої казали, що ЄС для нас виділять, я чула, що казали - й Америка. Чи може ваша партія проконтролювати ці кошти? Бо щось чує моє серце, що більша частина не дійде до таких, як ми", - зауважила вчителька.

Допомогу від Порошенка також передали мешканцям Галича.

Нагадаємо, станом на 28 червня 2020 року з зони паводків евакуювали 1656 людей.

Раніше повідомлялось, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

Зазначимо, Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко Петроповіньзападная Украина
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