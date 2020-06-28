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Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнений

Новости » Политика     28.06.2020 - 21:20
Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнений
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Как рассказали селяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы воочию увидеть масштабы беды. Команда Порошенко побывала в Надвирнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и насосы для откачки воды.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как отмечает пресс-служба, в селе Черный Поток, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Крестьяне, которые пережили стихийное бедствие, нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержки. Люди напуганы стихией и неизвестностью - как им жить дальше.

"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и часть села уже имеет электричество, а часть – не имеет и живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы пока не протянем свет, люди имели возможность получить электричество с помощью дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это", - сообщил Порошенко.

Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнений

Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ.

"Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власть пока не привлекла и неизвестно когда притянет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", - добавил Порошенко.

Как рассказали селяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.

"Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы - вместе с вами. Мы - единая команда. И слово "солидарность" означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи.

"Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого разрушены дома - мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить", - объясняет Порошенко.

Несмотря на дождь, на встречу с Петром Порошенко пришло много людей. Местная учительница Леся Бойко попросила "Европейскую солидарность" проконтролировать, как власть будет распределять финансовую помощь, выделенную на преодоление последствий стихии.

"Я - пластунка, учительница местной школы Леся Бойко. Недавно господин Зеленский объявил, что на Запад Украины будет выделено очень много средств. Так же говорили, что ЕС для нас выделят, я слышала, что говорили - и Америка. Может ли ваша партия проконтролировать эти средства? Потому что чует мое сердце, что большая часть не дойдет до таких, как мы", - заметила учительница.

Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.

Напомним, по состоянию на 28 июня 2020 года из зоны паводков эвакуировали 1656 людей.

Ранее сообщалось, синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.

Отметим, что Украина обратилась за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах к Европейскому союзу и НАТО.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко Петрнаводнениезападная Украина
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