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Порошенко привіз у Чернігів генератори, продукти, ліки і закликав підтримати відновлення міста

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Четвер 07 квітня 2022 14:08
Порошенко привіз у Чернігів генератори, продукти, ліки і закликав підтримати відновлення міста Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

У Чернігівську міську лікарню привезли генератори, продукти харчування та необхідні медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка.

На його думку, Чернігів став для всього світу символом стійкості, незламності.

"Фашисти російських військ хотіли влаштувати тут щось середнє між блокадою Ленінграду і Сталінградом. Ці дні блокади без світла, без тепла, 70% зруйнованих варварами приміщень не зламали дух чернігівчан", - додав Порошенко.

П’ятий президент також подякував місцевим медикам, які не припиняли лікувати містян, й закликав владу та міжнародні організації надати підтримку Чернігову та місцевому самоврядуванню міста.

"Ми можемо говорити про ефективність децентралізації. Тому що основний тягар організації життя міста в умовах оточення взяла на себе міська влада і міський голова. Сьогодні чернігівчани потребують підтримки держави, підтримки уряду. Потребують підтримки міжнародних організацій, у тому числі і фінансової, комунальної, підтримки щодо відновлення", - зазначає Порошенко.

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Петро Порошенко Чернігів
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