Порошенко привез в Чернигов генераторы, продукты, лекарства и призвал поддержать восстановление города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко.

По мнению Порошенко, Чернигов стал для всего мира символом стойкости, несгибаемости.

"Фашисты русских войск хотели устроить здесь нечто среднее между блокадой Ленинграда и Сталинградом. Эти дни блокады без света, без тепла, 70% разрушенных варварами помещений не сломали дух черниговчан", - добавил Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил местных медиков, которые не прекращали лечить горожан, и призвал власти и международные организации оказать поддержку Чернигову и местному самоуправлению города.

"Мы можем говорить об эффективности децентрализации. Потому что основное бремя организации жизни города в условиях окружения взяла на себя городская власть и мэр. Сегодня черниговчане нуждаются в поддержке государства, поддержке правительства. Нуждаются в поддержке международных организаций, в том числе и финансовой, коммунальной, поддержке по восстановлению", - отмечает Порошенко.