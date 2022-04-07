Порошенко привез в Чернигов генераторы, продукты, лекарства и призвал поддержать восстановление города
В Черниговскую городскую больницу привезли генераторы, продукты питания и необходимые медикаменты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко.
По мнению Порошенко, Чернигов стал для всего мира символом стойкости, несгибаемости.
"Фашисты русских войск хотели устроить здесь нечто среднее между блокадой Ленинграда и Сталинградом. Эти дни блокады без света, без тепла, 70% разрушенных варварами помещений не сломали дух черниговчан", - добавил Порошенко.
Пятый президент также поблагодарил местных медиков, которые не прекращали лечить горожан, и призвал власти и международные организации оказать поддержку Чернигову и местному самоуправлению города.
"Мы можем говорить об эффективности децентрализации. Потому что основное бремя организации жизни города в условиях окружения взяла на себя городская власть и мэр. Сегодня черниговчане нуждаются в поддержке государства, поддержке правительства. Нуждаются в поддержке международных организаций, в том числе и финансовой, коммунальной, поддержке по восстановлению", - отмечает Порошенко.