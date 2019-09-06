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Порошенко не прийшов на допит в ГБР

Новини » Політика    06.09.2019 - 10:20
Порошенко не прийшов на допит в ГБР
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Допит був запланований на 10:00

П'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань, запланований на 6 вересня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Адвокат Порошенка Ігор Головань, пояснюючи причини неявки Порошенка, заявив, що повістка не дійсна так як строки її подачі неправильні.

Допит в ДБР: брифінг адвоката Петра Порошенка YouTube: https://youtu.be/8xMIxDS7NZ4

Опубліковано 5 канал П'ятниця, 6 вересня 2019 р.

Про неявку Порошенка на допит також повідомив в Тelegram і глава ДБР Роман Труба.

"Як і передбачалося, п’ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР. Сьогодні наші слідчі хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва", - повідомив Труба.

Порошенко не прийшов на допит в ГБР

У свою чергу, речник ДБР Анжеліка Іванова у ході брифінгу повідомила, що наступні допити Порошенка заплановані на 10, 13, 18 а 27 вересня та 3 жовтня.

Відзначимо, раніше допит Порошенка в ГБР планувався на 14:00 3 вересня, проте адвокат екс-президента заявив, що він не братиме участі в слідчих діях.

Нагадаємо, раніше глава Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляв, що Порошенка не можуть примусово доставити на допит через депутатський імунітет.

Порошенка не можуть примусово доставити на допит, - Труба Порошенко сьогодні не прийде на допит до ДБР
Новини України Порошенко ПетродопросДБР
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