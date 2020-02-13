Порошенко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на запрошення організаторів візьме участь у Мюнхенській безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу партії.

У повідомленні сказано, що при обговоренні проблематики регіональної безпеки, а також в ході двосторонніх зустрічей Петро Порошенко планує підняти питання про невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Крім того, Порошенко планує підкреслити необхідність зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції і посилення режиму санкції відносно Росії у відповідь на триваючу агресію проти України, а також створення міжнародної платформи з відновлення суверенітету України над Кримом.

У прес-службі також додали, що Порошенко обговорить шляхи прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави і збільшення міжнародної підтримки на цілі реформ.

Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, команда чинного президента прийшла до влади майже рік тому, зокрема, і на критиці Мінських угод, проте досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи для гарантій світу на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський також візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки 2020 року.