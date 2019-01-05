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Константинополь завжди буде стояти на стороні України, - Варфоломій

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 13:35
Константинополь завжди буде стояти на стороні України, - Варфоломій
Фото (president.gov.ua)

Патріарх Варфоломій виступив після підписання томосу про автокефалію

Константинополь завжди буде стояти на стороні України. Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій після підписання томосу про автокефалію Єдиної помісної православної церкви, передає РБК-Україна.

"Це було ваше право просити і добиватися для себе автокефалії. Це були і сила, і правда вашої матері церкви, в Константинополі дарувати вам гідність автокефалії. Ми з щирим серцем молимося за це. Щоб ви виявилися гідними цього дару, а ваша церква приєдналася до спільноти церков - сестер в православній єдності і спільної роботи", - заявив Варфоломій.

Патріарх зазначив, що Константинополь буде підтримувати Україну.

"Ми також маємо честь вітати в нашому суспільстві президента України, ясновельможного пана Петра Порошенка, що так ревно наближав цей день. Ми висловлюємо вам вдячність і благословення від імені матері церкви. Церква завжди буде стояти на вашому боці в надії, відносячи молитву і працюючи для вашого добра, сподіваючись, що новопостала православна церква в Україні буде стояти непохитно. Христос серед нас", - додав він.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України

Онлайн-трансляція підписання томосу Онлайн-трансляція молебню перед підписанням томосу
Теми: Томос про автокефалію УПЦ
Новини України Томоспатріарх Варфоломій
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