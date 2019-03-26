Порошенко з прем'єром Швеції обговорили розміщення місії ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном обговорили реалізацію пропозиції по розміщенню миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Під час бесіди сторони відзначили динамічний характер двостороннього українсько-шведського діалогу, а також активну взаємодію сторін на міжнародній арені.

Президент України високо оцінив незмінну позицію Швеції в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і висловив подяку за практичну допомогу шведської сторони у подоланні наслідків російської агресії та реалізації політики реформ в Україні.

Крім того, Порошенко висловив надію на подальше зміцнення політики санкцій Європейського союзу проти Росії, в тому числі так званого азовського пакета.

Також президент відзначив важливість активізації зусиль з метою невідкладного звільнення українських політв'язнів, у тому числі українських моряків, з російських в'язниць.

Особливу увагу було приділено реалізації при активній участі Швеції пропозиції по розміщенню миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Крім того, співрозмовники погодилися з необхідністю закріплення позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі та інвестиційне співробітництво між країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Петро Порошенко заявив, що Рросія буде змушена погодитися на введення миротворчої місії ООН на окуповані території Донбасу.

Крім того, уряду Швеції, Данії і Швейцарії виділять понад 14 млн євро на проект в рамках Програми розвитку ООН.