Данія, Швеція та Швейцарія виділять 14 млн доларів на соцпроект на Донбасі

Фото: гумдопомога ООН (UNHCR)

Проект ПРООН розрахований до 2022 року та покликаний сприяти ефективному врядуванню та соціальній згуртованості в регіоні

Уряди Данії, Швеції та Швейцарії оголосили про початок проекту "Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході України", у рамках якого буде виділено понад 14 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПРООН.

Зазначається, що проект у рамках Програми розвитку ООН розрахований до 2022 року та покликаний сприяти ефективному врядуванню та соціальній згуртованості в регіоні.

"Через конфлікт на сході України, який триває вже п’ятий рік, цивільне населення зазнало значних втрат, зокрема, за період з 2014 року загинуло 3300 чоловіків, жінок та дітей, зазнали поранень близько 9000 мирних жителів. 1,5 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами, а чимало інших, що живуть у постраждалих від конфлікту районах, стикаються з різноманітними проблемами", - йдеться в повідомленні.

В ООН сподіваються, що спільний внесок Данії (9,045 млн доларів), Швеції (3 млн доларів) та Швейцарії (2 млн доларів) у розмірі 14,045 млн доларів дасть змогу розпочати пошук шляхів для розв’язання ключових проблем у Донецькій та Луганській областях.

"Кризу довіри можна подолати лише створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну й судову реформи, а також забезпечуючи права людини", - переконані в організації.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко затвердив уточнений перелік окупованих населених пунктів.