Порошенко представив список своєї партії на вибори

П'ятий президент України Петро Порошенко представив список своєї партії "Європейська солідарність", з якою піде на позачергові вибори до Верховної ради. Про це повідомляє кореспондет РБК-Україна.

Так, до першої десятки списку "Європейської солідарності" увійшли:

П'ятий президент та лідер партії Петро Порошенко. Глава парламенту Андрій Парубій. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко. Ветеран АТО та командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський. Телеведуча та громадська діячка Софія Федина. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу та нардеп від БПП Мустафа Джемілєв. Доброволець, волонтер, медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич. Глава Львівської ОДА Олег Синютка. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: перша десятка "Європейської солідарності"

Нагадаємо, раніше лідер партії "Європейська солідарність" та п'ятий президент України Петро Порошенко розповів, яким чином буде формувати виборчий список. За його словами, він буде реалізовувати принцип рівності прав жінок і чоловіків в партійному списку "Європейської солідарності".

Як писало РБК-Україна, політична партія "Європейська солідарність" офіційно приєдналась до сім’ї Європейської народної партії. Юридично процедура отримання статусу завершиться восени, це пов’язано зі зміною назви партії "Європейська солідарність".