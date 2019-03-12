Сергій Кривонос призначений заступником секретаря РНБО

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України став Сергій Кривонос

Президент Украины Петр Порошенко представил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. Об этом говорится в трансляции на странице Порошенко в Facebook.

Ранее РБК-Украина писало, что Кривоноса могут назначить заместителем секретаря СНБО Украины. Как известно, Кривонос баллотировался на пост президента Украины на выборы 2019, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.

"Я сегодня принял решение подписать указ о назначении полковника Сергея Григорьевича Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности Украины. Буквально сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение", - сказал Порошенко.

Напомним, что после расследования журналистов "Наші гроші" о коррупции в оборонной сфере 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с одним из действующих директоров "Укроборонпрома" Павлом Букиным являются участниками схемы по хищению в оборонном комплексе Украины. Расследователи утверждают, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

Тогда в "Укроборонпроме" заявили, что журналистское расследование содержит манипуляции. А информация о причастности Гладковского и руководства концерна к хищениям взята из закрытых данных уголовных дел.