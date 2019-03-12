Новим заступником секретаря РНБО може стати Сергій Кривонос

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Кривоноса можуть призначити заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України

Сергія Кривоноса можуть призначити заступником секретаря РНБО України. Про це РБК-Україна повідомили джерела в АП.

Зазначимо, що раніше кандидат в президенти України на виборах 2019 Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури на користь чинного президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 4 березня президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони після розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері.

У розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

Розслідувачі стверджують, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" в 2014 році, мав доступ до графіка виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.

Тоді в "Укроборонпромі" заявили, що журналістське розслідування містить маніпуляції. А інформація про причетність Гладковського і керівництва концерну до розкрадань взята з закритих даних кримінальних справ.