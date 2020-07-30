Партія Порошенка долучилась до Міжнародного демократичного союзу

фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union). Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. "Дуже важливе рішення для нашої партії, її зміцнення та міжнародних позицій! "Європейська солідарність" отримала статус спостерігача в Міжнародному демократичному союзі як перший етап до повноправного членства в цій впливовій світовій політичній сім’ї", - пише Порошенко.

Міжнародний демократичний союз - це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

"Європейська солідарність" подала заявку на членство IDU влітку 2019 року. Згідно з правилами, партія-кандидат повинна отримати політичну підтримку однієї із партій, яка вже є членом організації. Таку підтримку забезпечила шведська партія "Модератерна".

Представниця партії Модератерна Ева Густавсон під час свого виступу на підтримку "Європейської солідарності" зокрема засудила політичні переслідування в Україні Петра Порошенка.

Окрім цього, партія рекомендована "ЄС" до отримання повного членства під час IDU Самміту навесні 2021 року.

Нагадаємо, раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".