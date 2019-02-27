Порошенко запропонував виплачувати компенсацію багатодітним сім'ям

Порошенко заявив, що сім'я, яка має трьох і більше дітей, отримає компенсацію у розмірі прожиткового мінімуму

Президент Украины Петр Порошенко предложил каждый месяц выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере прожиточного минимума. Об этом он сказал в ходе визита в Запорожскую область, передает РБК-Украина.

По его словам, выплата компенсаций многодетным семьям - это еще один "точный выстрел" в борьбе с бедностью в Украине.

"Индексация пенсий, монетизация субсидий - два точных выстрела в борьбе с бедностью. И я предлагаю еще один шаг: каждая семья, которая имеет трех и более детей, получит за третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию прямую каждый месяц в размере прожиточного минимума", - написал он в Twitter.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 20 февраля утвердил план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Кроме того, ранее Порошенко заявлял, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. По его словам, уже с 4 марта получатели субсидий начнут получать денежные средства. Он также назвал это "значительным шагом в борьбе с бедностью", в первую очередь, в отношении малообеспеченных слоев. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий - это пенсионеры.