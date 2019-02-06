Порошенко поставив завдання за п'ять років забезпечити енергетичну незалежність країни

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко заявив, що Україна повинна обходитися без закупівель імпортного газу

Президент Петро Порошенко поставив завдання за п'ять років забезпечити енергетичну незалежність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко в ході виступу на нараді в Міністерстві соціальної політики підкреслив важливість забезпечення енергетичної незалежності держави та поставив завдання, щоб вже через п'ять років Україна вийшла на забезпечення цих потреб власними ресурсами.

"І ставимо завдання в найближчі п'ять років забезпечити енергетичну залежність держави", - сказав Порошенко і підкреслив надзвичайну важливість цього завдання.

За його словами, Україна повинна обходитися без закупівель імпортного газу.

"Україна повинна обходитися без закупівель імпортного газу за рахунок нарощування власного видобутку, за рахунок енергозбереження і за рахунок енергетичної незалежності для забезпечення цього", - сказав глава держави на нараді.

Президент нагадав, що спільна з Кабінетом міністрів робота над цим триває останні роки і вже надзвичайно оптимістичні показники зменшення споживання газу з-за кордону.

Порошенко також висловив переконання, що енергозбереження та енергоефективність можуть працювати тільки в умовах, "коли все населення України зацікавлене і є партнерами у виконанні зазначеної задачі". Саме для цього, за його словами, було прийнято рішення про монетизацію субсидій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. За його словами, вже з 4 березня отримувачі субсидій почнуть отримувати грошові кошти. Він також назвав це "значним кроком у боротьбі з бідністю", в першу чергу, щодо малозабезпечених верств населення. Президент підкреслив, що 70% отримувачів субсидій - це пенсіонери.