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Кабмін сьогодні ухвалить план реалізації стратегії боротьби з бідністю

Новини » Політика    20.02.2019 - 10:22
Кабмін сьогодні ухвалить план реалізації стратегії боротьби з бідністю
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також сьогодні розглянуть підписання фінансової угоди з Данією

Кабінет міністрів України на засіданні 20 лютого затвердить план заходів на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що на засіданні уряду планують внести зміни до стратегії розвитку морських портів України, схвалити створення Ізмаїльського загону морської охорони Держприкордонслужби, а також підписання угоди з Данією про умови реалізації програми Danida Business Finance в Україні.

Крім того, заплановано погодження переліку заходів, які будуть проводитися за залишки коштів місцевих бюджетів окупованих населених пунктів Луганської області, а також затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів розповіли, коли Верховна рада розгляне закон про мови освіти нацменшин.

Раніше також віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що з 1 березня 2019 року пенсії в Україні підвищаться в середньому на 17-20%. За його словами, з цього року пенсії будуть індексуватися щорічно в автоматичному режимі.

 

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