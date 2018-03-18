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Кувейт підтримує ініціативу щодо миротворців для Донбасу, - Порошенко

НовиниПолітика    18.03.2018 - 21:19
Фото: Петро Порошенко (прес-служба АПУ)
Фото: Петро Порошенко (прес-служба АПУ)

Кувейт потужно підтримує Україну у міжнародних організаціях, зокрема в Радбезі ООН

Кувейт підтримує ініціативу України щодо місії миротворців для відновлення миру на Донбасі. Про це заявив президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, Кувейт потужно підтримує Україну у міжнародних організаціях.

"Ми відчуваємо дуже сильну й потужну підтримку Кувейту в міжнародних організаціях. Кувейт зараз є членом Ради безпеки ООН спільно зі Швецією", - зазначив президент.

Він розповів, що сьогодні, 18 березня 2018 року, в ході його візиту до Кувейту відбулась зустріч ще й зі спікером парламенту Швеції.

"І два члени Ради безпеки ООН чітко наголосили на тому, що вони будуть твердо підтримувати ініціативу України, українського президента щодо ухвалення рішень і надання мандату миротворців для відновлення миру та спокою на Донбасі, а також першого безпекового пакету для відновлення суверенітету й територіальної цілісності", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні партнери України не визнають "вибори" президента Росії в окупованому Криму.

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Теги: Порошенко Петро, миротворцы, миссия, Кувейт
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