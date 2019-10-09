Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко заявив, що особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запропонував 7 кроків, щоб уникнути російської пастки. Про це він написав на своєму Facebook.

"Тиждень тому Україна під тиском Росії погодилася на так звану формулу Штайнмаєра. Нібито заради зустрічі в Нормандському форматі. І що? Дати зустрічі нема. Росіяни вимагають закріпити свою формулу в українському законодавстві. "Бойовики" продовжують обстріли. А Кремль знову заявляє, що "їх там нєт", - написав Порошенко.

Він зазначив, що замість всеохоплюючої дорожньої карти країна опинилася перед перевернутою логікою мінських домовленостей.

Сім кроків українського миру Порошенка З відходом на міфічні позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот. Там за кожний метр заплачено життям українських героїв. Тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій у чисте поле. Це – наслідки розведення військ за так званою "формулою Штайнмаєра". Проукраїнськи налаштовані місцеві жителі – теж в шоці. Вони бояться розправи. Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів. Простих рішень - нема. Завершити все швидко - неможливо. Я сам колись мусив це визнати. Пропоную сім кроків, які варто зараз зробити, щоб уникнути російської пастки. 1. Наполягати на принципах «спершу - безпека», «нічого не погоджено, поки все не погоджено» і «тільки через безпеку до виборів». 2. Сумнозвісна «формула Штайнмаєра», раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися лише як складова «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російського кордону під наш контроль. 3. Відведення - лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути дві з половиною тисячі кілометрів, це пряма вимога Мінська. 4. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. 5. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тимчасової контактної групи у Мінську. 6. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил ООН на всій території окупованого Донбасу. 7. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 9 жовтня 2019 р.

Порошенко заявив, що особливу тривогу викликає обговорюване розведення військ.

"З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку абсолютно принципових ключових висот. Там кожний метр политий кров’ю українських героїв. І тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій в зиму в чисте поле. Проукраїнськи налаштовані місцеві жителі теж в шоці. Вони бояться розправи", - написав Порошенко.

Він переконаний: влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів, що простих рішень нема.

"Що мир – це "просто припинити стріляти" – брехня. Що завершити все швидко – неможливо. Я сам колись мусив це визнати", - додав Порошенко.

Порошенко запропонував сім кроків, які варто зараз зробити, для того щоб уникнути російської пастки.

"Перше. Наполягати на принципах "спершу – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено" і "тільки через безпеку до виборів".

Друге. Сумнозвісна "формула Штайнмаєра", раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися виключно як складова "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російської ділянки кордону під наш контроль.

Третє. Відведення – лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути нам зараз дві з половиною тисячі кілометрів.

Четверте. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

П’яте. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Шосте. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил на всій території окупованого Донбасу, на підставі рішення Ради Безпеки ООН.

Сьоме. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність, як і записано все чітко в Мінських домовленостях. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону".