Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко заявил, что особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предложил 7 шагов, чтобы избежать российской ловушки. Об этом он написал в своем Facebook.

"Неделю назад Украина под давлением России согласилась на так называемую формулу Штайнмайера. Якобы ради встречи в Нормандском формате. И что? Даты встречи нет. Россияне требуют закрепить свою формулу в украинском законодательстве. "Боевики" продолжают обстрелы. А Кремль вновь заявляет, что "их там нет", - написал Порошенко.

Он отметил, что вместо всеобъемлющей дорожной карты страна оказалась перед перевернутой логикой минских договоренностей.

Семь шагов украинского мира Порошенко С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти с обустроенных позиций в чистое поле. Это – последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера". Проукраински настроенные местные жители – тоже в шоке. Они боятся расправы. Власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Простых решений - нет. Завершить все быстро - невозможно. Я сам когда-то вынужден был это признать. Предлагаю семь шагов, которые стоит сделать сейчас, чтобы избежать российской ловушки. 1. Настаивать на принципах «сначала - безопасность», «ничего не согласовано, пока все не согласовано» и «только через безопасность до выборов». 2. Печально известная «формула Штайнмайера», раз уже на нее согласилась власть, должна рассматриваться лишь как составляющая «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей. Включительно с выводом российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных милитарных формирований, переходом украинско-российской границы под наш контроль. 3. Отвод - только при условии устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения, зафиксированная в Минске 19 сентября 2014 года. Россия и боевики должны вернуть две с половиной тысячи километров, это прямое требование Минска. 4. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы. 5. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Временной контактной группы в Минске. 6. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории оккупированного Донбасса. 7. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложения в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона. Опубликовано Петром Порошенко Среда, 9 октября 2019 г.

Порошенко заявил, что особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск.

"С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд совершенно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти с обустроенных позиций в зиму в чистое поле. Проукраински настроенные местные жители тоже в шоке. Они боятся расправы", - написал Порошенко.

Он убежден: власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов, что простых решений нет.

"Что мир – это "просто прекратить стрелять" – ложь. Что завершить все быстро – невозможно. Я сам когда-то должен был это признать", - добавил Порошенко.

Порошенко предложил семь шагов, которые стоит сделать сейчас, для того чтобы избежать российской ловушки.

"Первое. Настаивать на принципах "сначала – безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность до выборов".

Второе. Печально известная "формула Штайнмайера", раз уже на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включительно с выводом российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных милитарных формирований, переходом украинско-российского участка границы под наш контроль.

Третье. Отвод – только при условии устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года. Россия и боевики должны вернуть нам сейчас две с половиной тысячи километров.

Четвертое. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы.

Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.

Седьмое. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона".