Фракцию Порошенко раскритиковали за требование к правительству разрешить выезд депутатов за границу
Фракцию "Европейская солидарность" Петра Порошенко раскритиковали из-за инициативы отменить правительственное постановление, которое ограничивает выезд должностных лиц и депутатов за границу во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политического эксперта Валентина Гладких по поводу обращения депутатов ЕС к правительству.
По его словам, инициатива выглядит неуместной с учетом текущей ситуации в стране. Эксперт отметил, что требование разрешить выезды якобы для "служебных командировок" может вызвать сомнения у общества относительно реальной цели таких поездок.
"Зачем в конце года депутатам и должностным лицам Порошенко очень необходим выезд в командировку? По опыту прошлых праздников или летних каникул, депутаты Порошенко под предлогом командировок едут на отдых", - выразил мнение Гладких.
Он напомнил, что в прошлые годы некоторые депутаты ЕС уже пользовались командировками для заграничных поездок в период праздников или каникул.
В частности, когда в прошлом году представители "Европейской солидарности" из горсовета Днепра не присутствовали на конференции по восстановлению Украины, а находились на тот момент на Мальдивах. Тогда же в СМИ появились фото политиков с аксессуарами стоимостью в миллионы гривен.
По мнению Валентина Гладких, подобные ситуации негативно влияют на репутацию фракции, особенно в условиях военного положения.
Как сообщалось, в октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 млн. грн доходов. Большинство из финансовых поступлений в месяц - от венгерского министерства финансов.