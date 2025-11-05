Фракцию Порошенко раскритиковали за требование к правительству разрешить выезд депутатов за границу

Фракцию "Европейская солидарность" Петра Порошенко раскритиковали из-за инициативы отменить правительственное постановление, которое ограничивает выезд должностных лиц и депутатов за границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политического эксперта Валентина Гладких по поводу обращения депутатов ЕС к правительству.

По его словам, инициатива выглядит неуместной с учетом текущей ситуации в стране. Эксперт отметил, что требование разрешить выезды якобы для "служебных командировок" может вызвать сомнения у общества относительно реальной цели таких поездок.

"Зачем в конце года депутатам и должностным лицам Порошенко очень необходим выезд в командировку? По опыту прошлых праздников или летних каникул, депутаты Порошенко под предлогом командировок едут на отдых", - выразил мнение Гладких.

Он напомнил, что в прошлые годы некоторые депутаты ЕС уже пользовались командировками для заграничных поездок в период праздников или каникул.

В частности, когда в прошлом году представители "Европейской солидарности" из горсовета Днепра не присутствовали на конференции по восстановлению Украины, а находились на тот момент на Мальдивах. Тогда же в СМИ появились фото политиков с аксессуарами стоимостью в миллионы гривен.

По мнению Валентина Гладких, подобные ситуации негативно влияют на репутацию фракции, особенно в условиях военного положения.