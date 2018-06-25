Виборчком Туреччини підтвердив перемогу Ердогана на виборах президента

На даний момент підраховано 97,7% бюлетенів, і решта голосів не може вплинути на загальні підсумки голосування

У Туреччині за підсумками підрахунку голосів на виборах президента і парламенту Реджеп Таїп Ердоган набирає просту більшість голосів виборців (понад 50%). Про це повідомив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен, передає Anadolu.

Зі слів голови ЦВК, наразі підраховано вже 97,7 відсотка бюлетенів, і решта голосів не може вплинути на загальні підсумки голосування в Туреччині.

Крім того, Гювен повідомив, що за попередніми підсумками голосування 24 червня 10% виборчий бар'єр подолали п'ять політичних партій: Партія справедливості і розвитку (AKP), Республіканська народна партія (РНП), Партія націоналістичного руху, Народно-демократична партія і "Хороша партія".

"Дані протоколів, які надходять в базу даних Вищої виборчої комісії негайно, передаються представникам політичних партій", - зазначив Гювен.

Він підкреслив, що з 2014 року не озвучувалося жодного звинувачення в підтасовуванні результатів виборчих протоколів.

Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР) заявили про свою перемогу на виборах.