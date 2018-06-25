Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Виборчком Туреччини підтвердив перемогу Ердогана на виборах президента

НовиниПолітика    25.06.2018 - 04:16
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

На даний момент підраховано 97,7% бюлетенів, і решта голосів не може вплинути на загальні підсумки голосування

У Туреччині за підсумками підрахунку голосів на виборах президента і парламенту Реджеп Таїп Ердоган набирає просту більшість голосів виборців (понад 50%). Про це повідомив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен, передає Anadolu.

Зі слів голови ЦВК, наразі підраховано вже 97,7 відсотка бюлетенів, і решта голосів не може вплинути на загальні підсумки голосування в Туреччині.

Крім того, Гювен повідомив, що за попередніми підсумками голосування 24 червня 10% виборчий бар'єр подолали п'ять політичних партій: Партія справедливості і розвитку (AKP), Республіканська народна партія (РНП), Партія націоналістичного руху, Народно-демократична партія і "Хороша партія".

"Дані протоколів, які надходять в базу даних Вищої виборчої комісії негайно, передаються представникам політичних партій", - зазначив Гювен.

Він підкреслив, що з 2014 року не озвучувалося жодного звинувачення в підтасовуванні результатів виборчих протоколів.

Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР) заявили про свою перемогу на виборах.

Ердоган перемагає на президентських виборах, - екзит-пол У Туреччині поліція відкрила вогонь по машині з мішками бюлетенів
Теги публікації: Центральна виборча комісія, Турция, президентские выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся