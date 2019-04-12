Порошенко пояснив високий рейтинг несистемного політика Зеленського

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Україна знаходиться в світовому тренді підтримки несистемних політиків

Висока підтримка Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів 2019 в Україні не є унікальним явищем. Про це чинний президент Петро Порошенко сказав під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що Порошенко зробив за п'ять років таке, що "новачок та комік зміг перемогти" його, Порошенко заявив, що "у першому турі є два переможці - ті кандидати, хто пройшов у другий тур".

Він наголосив, що це є вибір українського народу, який треба поважати.

"А те, що у нас, як би це назвати, несистемні політики сьогодні отримують певні результати, я думаю, що це сьогодні приклад і деяких європейських країн і не є чимось особливим", - сказав президент.

Порошенко заявив, що має намір боротися за голоси виборців у другому турі.

"Треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося - для того, щоб були дебати, щоб українці не купували "кота в мішку" і щоб вони робили свідомий вибір: підтримували реального, а не віртуального кандидата", - додав чинний голова держави.

Як повідомляло РБК-Україна, у другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. За даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% українців, за Порошенка - 21%.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", у другому турі виборів 2019 в Україні виборці Володимира Зеленського перш за все демонструють свій протест проти ситуації, що склалася в країні.