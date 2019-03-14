Порошенко відвідає Брюссель наступного тижня

Порошенко перебуватиме в Брюсселі 20 березня

Президент Украины Петр Порошенко посетит Брюссель (Бельгия) на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный рабочий график главы Европейского совета Дональда Туска.

В графике Туска указано, что на 20 марта у него запланирован ужин с Порошенко. Отметим, на сайте украинского президента пока нет информации о его визите в Брюссель.

Напомним, Порошенко на прошлой неделе анонсировал поездку в Брюссель, однако не уточнил дату визита. В то же время он отметил, что поездка будет посвящена координации действий с Евросоюзом и НАТО.

Отметим, Порошенко сегодня должен был находиться на Донбассе. По крайней мере, утром в Киеве в ходе выступления ко Дню добровольцев заявил, что посетит прифронтовую зону.

В то же время СМИ сообщают, что Порошенко сегодня будет находиться с предвыборным митингом в Волынской области. В частности, на 17:30 запланировано его выступление в Ковеле. Там сегодня во Дворце культуры имени Шевченко проходит Совет регионального развития, на которых обычно выступает президент. По данным "Волинських новин", Порошенко выступит не на этом мероприятии, а на митинге в центре города.