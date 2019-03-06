Порошенко анонсував візит до Брюсселя

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Візит має відбутися найближчим часом

Президент Петро Порошенко анонсував свій візит до Брюсселя для координації дій з Європейським союзом та НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Президент не уточнив, коли саме відбудеться візит, але зазначив, що "ближчим часом".

"Ми забезпечуємо потужний міжнародний тиск на Кремль для звільнення наших військовополонених, відновлення свободи судноплавства в Азовському морі, забезпечення міжнародного статусу Керченської протоки та припинення економічної блокади Росією українського Приазов'я. Ближчим часом планую відвідати Брюссель для подальшої координації дій спільно з ЄС та НАТО", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні посли країн Європейського союзу погодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 лютого дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку із затриманням спецслужбами РФ українських кораблів та їх екіпажів у Керченській протоці.

Додамо також, в опублікованому Конгресом США оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували ввести санкції проти співробітників ФСБ РФ. У документі говориться, що санкції повинні бути введені проти "не менше ніж 24 високопоставлених співробітників ФСБ" через напад у Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.