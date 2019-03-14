Порошенко закликав встановити винуватців смерті співробітника АП

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Тіло співробітника АП знайшли на вулиці Багговутівській в Києві

Президент України Петро Порошенко закликає якомога швидше встановити винних у смерті співробітника адміністрації президента України Олександра Бухтатого, тіло якого було знайдено в четвер вранці на вулиці Багговутівській в Києві. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

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"Висловлюю глибокі і щирі співчуття родині, близьким, колегам і друзям у зв'язку з трагічною смертю співробітника нашої адміністрації - Олександра Євгеновича Бухтатого. Звертаюся до правоохоронних органів із закликом в максимально короткий термін встановити винних у злочині і покарати їх відповідно до закону", - йдеться в заяві.

Відзначимо, Бухтатий працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

Як відомо, сьогодні в Києві на вулиці Багговутівській сьогодні було знайдено тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблий працював в адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше поліція Києва почали кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля депутата Київради, який стався вночі 12 лютого.