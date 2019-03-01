Порошенко доручив опрацювати питання запуску аеропорту Маріуполя

Також в Маріуполь можуть запустити поїзд "Інтерсіті"

Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта "Мариуполь". Об этом он заявил во время на Совета регионального развития в Мариуполе.

Порошенко поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Генштаба Виктору Муженко, министру обороны Степану Полтораку и главе ОГА Александру Куцю проработать вопрос запуска аэропорта.

"Сегодня я поручаю начальнику генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю ОГА проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь" - заявил президент.

Порошенко добавил, что в случае удачных переговоры с Европейским союзом в Мариуполе может появиться поезд "Интерсити".

"Если нам удастся эффективно провести переговоры с Европейским союзом, сделать обновления и электризацию железнодорожной полосы, мы приблизим в Мариуполь и "Интерсити". Мы должны сократить расстояние", - заявил президент.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что аэропорт Ужгорода должен возобновить работу в 2018 году. Порошенко заявил, что с 15 марта 2019 года в Украине запустят авиарейсы сообщением Киев-Львов-Ужгород.

В 2017 году Европейский союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который на тот момент уже больше года не принимал регулярные рейсы. Как отмечалось, из-за близкого расположения к границе со Словакией, самолеты, выполняя взлет и посадку, нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.