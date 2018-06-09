Порошенко доручив МЗС сприяти омбудсмену у роботі на території Росії

Порошенко провів зустріч з Денісовою

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) України сприяти Уповноваженій Верховної ради з прав людини Людмилі Денісовій у її роботі на території Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Так, Порошенко сьогодні провів зустріч з Денісовою, у ході якої доручив їй найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і Донбасі.

"Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ сприяти Уповноваженому у її роботі на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Доручив Уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і Донбасі. Для цього поставив завдання МЗС сприяти Уповноваженому у її роботі на території РФ pic.twitter.com/3hJgu8XssI — Петро Порошенко (@poroshenko) June 9, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 червня 2018 року, відбулася телефонна розмова Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. У ході зустрічі обговорювалося питання звільнення українських політв'язнів. Крім того, було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.

Як повідомила Денісова, наразі Україна формує список політв'язнів, яких планує відвідати омбудсмен.