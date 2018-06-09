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Порошенко доручив МЗС сприяти омбудсмену у роботі на території Росії

НовиниПолітика    09.06.2018 - 17:02
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко провів зустріч з Денісовою

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) України сприяти Уповноваженій Верховної ради з прав людини Людмилі Денісовій у її роботі на території Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Так, Порошенко сьогодні провів зустріч з Денісовою, у ході якої доручив їй найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і Донбасі.

"Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ сприяти Уповноваженому у її роботі на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 червня 2018 року, відбулася телефонна розмова Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. У ході зустрічі обговорювалося питання звільнення українських політв'язнів. Крім того, було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.

Як повідомила Денісова, наразі Україна формує список політв'язнів, яких планує відвідати омбудсмен.

Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів у РФ Порошенко закликав СКУ підтримати процес звільнення політв'язнів
Теги публікації: Порошенко Петро, МЗС, омбудсмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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