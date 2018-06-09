Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко поручил МИД содействовать омбудсмену в работе на территории России

НовостиПолитика    09.06.2018 - 17:02
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко провел встречу с Денисовой

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел (МИД) Украины содействовать Уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой в ее работе на территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так, Порошенко сегодня провел встречу с Денисовой, в ходе которой поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, в оккупированных Крыму и на Донбассе.

"Президент поставил задачу Министерству иностранных дел содействовать Уполномоченному в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 июня 2018 года, состоялся телефонный разговор Порошенко и президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных. Кроме того, было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.

Как сообщила Денисова, сейчас Украина формирует список политзаключенных, которых планирует посетить омбудсмен.

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных в РФ Порошенко призвал ВКУ поддержать процесс освобождения политзаключенных
Теги публикации: Порошенко Петр, МИД Украины, омбудсмен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь