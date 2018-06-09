Порошенко поручил МИД содействовать омбудсмену в работе на территории России

Порошенко провел встречу с Денисовой

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел (МИД) Украины содействовать Уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой в ее работе на территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так, Порошенко сегодня провел встречу с Денисовой, в ходе которой поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, в оккупированных Крыму и на Донбассе.

"Президент поставил задачу Министерству иностранных дел содействовать Уполномоченному в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.

Доручив Уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і Донбасі. Для цього поставив завдання МЗС сприяти Уповноваженому у її роботі на території РФ pic.twitter.com/3hJgu8XssI — Петро Порошенко (@poroshenko) June 9, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 июня 2018 года, состоялся телефонный разговор Порошенко и президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных. Кроме того, было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.

Как сообщила Денисова, сейчас Украина формирует список политзаключенных, которых планирует посетить омбудсмен.