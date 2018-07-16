Порошенко не виключає військові атаки РФ на Маріуполь

РФ намагається заблокувати порти України в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко не виключає, що Російска Федерація може здійснити військові атаки на Маріуполь (Донецька область). Про це він заявив у ході виступу перед початком багатонаціональних міжнародних навчань "Сі Бриз-2018".

Так, за слвоами Порошенка, Росія значно посилила морські угрупування в Азовському морі.

"Росіяни почали здійснювати незаконну зупинку, догляд кораблів, які прямують в азовські порти, як під українським прапором, так і іноземними. Ми бачимо, що це робиться, щоб заблокувати порти України в Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено, щоб робити військові операції атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші порти Азовського моря", - заявив він.

Крім того, Порошенко заявив про важливість боєготовності Воєнно-морських сил України і взаємосумісності з партнерами - з країнами-членами НАТО і союзниками по безпеці в Чорноморському регіоні.

Вітаю учасників багатонаціональних навчань #SeaBreeze2018 – українських воїнів, які разом з військовослужбовцями з 19 країн-членів НАТО і партнерів на морі й під водою, на суходолі і в повітрі ефективно відпрацьовують морську операцію з безпеки у кризовому регіоні. Безумовно, такі спільні навчання, як #SeaBreeze2018, сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії. Радий також вручити сертифікати на водолазну техніку та спорядження командувачу ВМС ЗСУ віце-адміралу Віктору Воронченку. Продовжуємо зміцнювати нашу армію! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 16 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко назвав напруженою військово-стратегічну обстановка в Чорноморському регіоні.