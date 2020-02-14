Порошенко пообіцяв залучити усі механізми для відновлення фінансування ATR

Фото: Петро Порошекно (прес-служба)

Порошенко готовий залучити усі необхідні політико-правові механізми для поновлення фінансування телеканалу

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив, що за потреби залучить всі необхідні політико-правові механізми для поновлення фінансування кримськотатарського телеканалу АТR. Про це він заявив в ефірі АТR, передає РБК-Україна.

Окрім того, Петро Порошенко зазначив - якщо з’ясується, що фінансування припинене внаслідок цілеспрямованої політики нинішньої влади - це буде означати роботу на країну-агресора.

"Я буду звертатися до правоохоронних органів, якщо це є цілеспрямована державна політика по знищенню кримськотатарського каналу АТR. Я твердо переконаний, що тоді це буде означати не просто некомпетентність тих посадових осіб, які мали вирішити це питання, а це вже будуть елементи русифікації України, роботи на країну - агресора, яка буде займати абсолютно іншу, кримінальну кваліфікацію і класифікацію. Звичайно, що ми також не будемо залишатися осторонь, якщо ці підозри підтвердяться", - заявив Порошенко.

"Найближчим часом я підпишу звернення до Кабінету міністрів України, прем’єр-міністра, міністрів фінансів, культури і запропоную свої пропозиції. Оскільки як я розумію, в законі України "Про державний бюджет" відповідна програма існує. І зараз я не можу навіть уявити, щоб хтось намагався забрати ці гроші у кримськотатарського народу - у ATR", - додав Порошенко.

За його словами, якщо ці кроки не допоможуть - він має намір звертатися до міжнародної громадськості, "оскільки це виходить за межі виключно українського питання".

"Всі свої міжнародні зв’язки ми також долучимо до того, щоб захистити ATR і його право на мовлення, право доносити правду глядачам – як кримським татарам, так і української національності. Всі українці мають об’єднатися для того, щоб захистити ATR", - підкреслив Порошенко.

Як писало РБК-Україна, раніше телеканал ATR, якому заблокували фінансування, повідомляв, що 14 лютого може припинити мовлення на анексований Росією Крим.