Порошенко пообещал привлечь все механизмы для восстановления финансирования ATR

Фото: Петр Порошекно (пресс-служба)

Порошенко готов привлечь все необходимые политико-правовые механизмы для возобновления финансирования телеканала

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил, что при необходимости привлечет все необходимые политико-правовые механизмы для возобновления финансирования крымскотатарского телеканала АТR. Об этом он заявил в эфире АТR, передает РБК-Украина.

Кроме того, Петр Порошенко отметил - если выяснится, что финансирование прекращено вследствие целенаправленной политики нынешней власти - это будет означать работу на страну-агрессора.

"Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это есть целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну - агрессора, которая будет занимать совершенно другую, криминальную квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся", - заявил Порошенко.

"В Ближайшее время я подпишу обращение к Кабинету министров Украины, премьер-министра, министров финансов, культуры и предложу свои предложения. Поскольку как я понимаю, в законе Украины "О государственном бюджете" соответствующая программа существует. И сейчас я не могу даже представить, чтобы кто-то пытался забрать эти деньги у крымскотатарского народа - у ATR", - добавил Порошенко.

По его словам, если эти шаги не помогут - он имеет намерен обратитьсяк международной общественности, "поскольку это выходит за пределы исключительно украинского вопроса".

"Все свои международные связи мы также приобщим к тому, чтобы защитить ATR и его право на вещание, право доносить зрителям правду – как крымским татарам, так и украинцам. Все украинцы должны объединиться для того, чтобы защитить ATR", - подчеркнул Порошенко.

Как писало РБК-Украина, ранее телеканал ATR, которому заблокировали финансирования, сообщал, что 14 февраля может прекратить вещание на аннексирован Россией Крым.