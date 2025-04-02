Порошенко показал декларацию за 2024 год: обогатился более чем на 4 млрд грн

Народный депутат Петр Порошенко заработал в 2024 году более 4,6 млрд гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодную декларацию политика, обнародованную в реестре НАПК.

Так, в 2024 году совокупный доход задекларированный Петром Порошенко составил 4 млрд 620 млн гривен. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда нардеп заработал всего 162 млн грн, заработки Порошенко за 2024 выросли в 30 раз.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Заметно выросли и объемы средств, выведенных Порошенко за границу через приобретение иностранных ценных бумаг. Если в 2023 году речь шла о 669 миллионах гривен, то в 2024 году - Порошенко вывел из Украины уже почти вдвое больше - 1,21 млрд гривен. В отчетах указано, что значительная часть этих инвестиций осуществлена через швейцарские финансовые структуры.

Всего за три года полномасштабной войны Порошенко задекларировал суммарно более 7,5 млрд гривен дохода, из которых большинство получено в 2024 году.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля с ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Согласно результатам опроса 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и Коломойского, считая их заслуженными.