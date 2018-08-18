Порошенко підписав закон про запобігання стягнення Росією коштів з "Укроборонпрому"

Законом забороняється примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємств "Укроборонпрому"

Президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності підприємств "Укроборонпрому". Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, Порошенко підписав закон "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку".

Зокрема, пропонуються механізми захисту діяльності підприємств "Укроборонпрому", які є об’єктами держвласності і мають стратегічне значення для економіки і безпеки України, від негативних наслідків впливу Російської Федерації.

Крім того, закон запроваджує заборону на примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємств "Укроборонпрому", де кредитором є юридична особа РФ.

Також передбачається зупинка існуючих та заборона відкриття нових виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з вказаних підприємства "Укроборонпрому". Законом, зокрема, забороняється здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 липня Верховна рада України звільнила "Укроборонпром" від боргів перед компаніями РФ. Автори законопроекту, пояснюючи необхідність прийняття відповідного закону, заявляли про штучні зловживання з боку підприємств РФ, які уклали ряд договорів із підприємствами українського ОПК на постачання товарів військового призначення та подвійного використання.

Зазначимо, держконцерн "Укроборонпром" планує посилити співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО).