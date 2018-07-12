Парламент звільнив "Укроборонпром" від боргів перед компаніями РФ

За документ у другому читанні проголосували 244 нардепа

Парламент підтримав у другому читанні проект закону №6697 "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором і/або державою-окупантом і забезпечення їх стабільного розвитку", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ у другому читанні підтримали 244 нардепа.

Автори проекту закону пояснюють, що зараз склалася ситуація штучного зловживання своїми правами з боку підприємств РФ, які уклали ряд господарських договорів із підприємствами українського ОПК на постачання товарів військового призначення та подвійного використання. Указом президента було передбачено припинення експорту в РФ товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Росією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів. Тому такі контракти, укладені до серпня 2014 року, стало неможливо виконати.

При цьому більшість договорів передбачали передоплату в розмірі понад 80%, а по більшій частині навіть повну. Так, кошти були зараховані на українські підприємства, і товар на замовлення був виготовлений, проте у зв'язку із введенням у дію указу президента, фактично поставити товар на територію замовника не бачилося можливим. Таким чином, кошти замовника були в повному обсязі використані на виробництво продукції, однак передати її неможливо, а швидко знайти покупця на такий товар індивідуальної специфікації, щоб повернути кошти, у зв'язку з специфікою ринку теж не вдається.

У зв'язку з цією ситуацією підприємства-замовники продукції стали звертатися в суди на території Росії для стягнення заборгованості, пені та інших штрафних санкцій, незважаючи на посилання українських підприємств на обставини непереборної сили (форс-мажорні). Було винесено ряд судових рішень, за якими українські сторони зобов'язані виплачувати суми, що перевищують вартість самого договору.

"Такий хід подій часто гальмує, а іноді навіть може зупинити роботу підприємств українського оборонно-промислового комплексу, що негативно відбивається на обороноздатності України", - зазначили автори документа.

Проектом пропонуються механізми захисту господарської діяльності підприємств ОПК, внесених до переліку об'єктів держвласності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, від негативних наслідків впливу юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ або юридичних осіб з іноземними інвестиціями Росії.

Нагадаємо, Рада підтримала даний проект закону в першому читанні в кінці травня.