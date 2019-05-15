Чинний президент Петро Порошенко підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це повідомляє РБК-Україна.

Президент підкреслив, що закон ніяк не зачіпає жодної мови нацменшин.

"Підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності. Наголошую, що цей закон аж ніяк не зачіпає жодної мови нацменшин, які проживають в Україні. Я пишаюся тим, що вдалося без тиску чи примусу зробити за останні 5 років так, щоб це законодавче врегулювання нікого не утискало", - зазначив Порошенко.

На думку чинного глави держави, ретельне обговорення "мовного закону" пішло йому на користь.

"Ретельне обговорення закону про мову точно пішло йому на користь. Намагалися врахувати думки всіх зацікавлених сторін, які сповідують державну політику. Єдина думка, яку ми не збиралися враховувати, - це думка Москви. Нехай займаються російською мовою", - сказав він.

"Сьогодні в цей історичний день для мене висока гордість і висока честь поставити підпис на цьому документі", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Верховна рада 25 квітня схвалила в другому читанні "мовний закон", його підтримали 278 нардепів.

Так, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Він також підкреслив, що закон жодним чином не принижує жодні національні меншини.

Відзначимо, відразу після прийняття документа Порошенко анонсував, що підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради. Він підкреслив, що прийняття закону спеціально винесли за рамки виборчої кампанії, тому що цей закон не про вибори. Президент нагадав, що робота над "мовним законом" тривала кілька років і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

Підкреслимо, новообраний президент України Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати "мовний закон" після інавгурації.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав "мовний закон". Він невідкладно передав закон через Апарат на підпис президенту України.

Так, підписанню та публікації "мовного закону" намагалися перешкодити. В Окружний адміністративний суд Києва 10 травня надійшла заява до спікера Верховної ради України Андрія Парубія про заборону підписувати "мовний закон".

Позивач просив суд у порядку забезпечення адміністративного позову заборонити Парубію і будь-кому з окремих народних депутатів і працівників Апарату ВР здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання відповідного закону, направлення його на підпис президенту і подальше офіційне опублікування закону.

Однак на наступний день ОАСК відмовив у задоволенні заяви. Суд підкреслив, що заявник не довів протиправність дій Парубія у зв'язку з ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини.