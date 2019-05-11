Суд відмовився розглядати позов про заборону підписання "мовного закону"

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд зауважив, що заявник не довів протиправність дій Парубія

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви громадської організації до спікера Верховної ради України Андрія Парубія про заборону підписувати "мовний закон" ("Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Про це повідомляє прес-служба суду.

Зокрема, суд вважає, що заявник не довів протиправність дій спікера парламенту Андрія Парубія у зв’язку ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухвалив відмовити у її задоволенні", - зазначається у повідомленні.

Так, суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви та про відсутність підстав для задоволення, оскільки вона не містила обґрунтування та доказів (наприклад, статут), що подана заява та позов, який має намір подати заявник, стосуються мети (цілей), з якою створено громадську організацію "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної", що зазначена позивачем. При цьому у заяві про забезпечення позову зазначено, що права громадської організації та її членів порушено діями Парубія.

Нагадаємо, 10 травня в Окружний адмінсуд Києва надійшла заява до спікера Верховної ради України Андрія Парубія про заборону підписувати "мовний закон".

Позивач просив суд у порядку забезпечення адміністративного позову заборонити Парубію і будь-якому з окремих народних депутатів і працівників Апарату ВРУ здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання відповідного закону, направлення його на підпис президенту і подальше офіційне опублікування закону.

Як писало РБК-Україна, сам Парубій назвав позов про заборону підписувати "мовний закон" спробою проросійського реваншу. Він зазначив, що у вівторок, 14 травня, на голосування Верховної ради України будуть поставлені і провалені постанови про скасування голосування за закон про мову.

Глава парламенту пообіцяв не дозволити "зірвати підписання закону про функціонування української мови". При будь-яких умовах на наступному тижні закон буде підписаний і набуде чинності, запевнив спікер Ради.

Додамо, 25 квітня Верховна рада у другому читанні прийняла "мовний закон". Документ регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.