Порошенко змінив заступника голови СБУ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідні укази №102/2019 та №103/2019 були підписані 4 квітня

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

Відповідні укази №102/2019 та №103/2019 були підписані в четвер, 4 квітня.

"Звільнити Базюка Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Служби безпеки України", - йдеться в першому указі.

Водночас призначено Владислава Косинського на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Фото: скріншот указів

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко підписав указ "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Крім того, президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Також президент підписав указ про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України