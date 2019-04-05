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Порошенко змінив заступника голови СБУ

Новини » Політика    05.04.2019 - 10:45
Порошенко змінив заступника голови СБУ
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідні укази №102/2019 та №103/2019 були підписані 4 квітня

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента

Відповідні укази №102/2019 та №103/2019 були підписані в четвер, 4 квітня.

"Звільнити Базюка Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Служби безпеки України", - йдеться в першому указі.

Водночас призначено Владислава Косинського на посаду заступника голови Служби безпеки України.

 

 

Фото: скріншот указів

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко підписав указ "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Крім того, президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Також президент підписав указ про відзначення  у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України

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