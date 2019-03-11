Порошенко підписав указ щодо конкурсу до Вищої ради правосуддя

Порошенко затвердив новий склад конкурсної комісії

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ по конкурсу в Высший совет правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, Порошенко утвердил новое положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Кроме того, он постановил сформировать конкурсную комиссию для отбора кандидатов, а также утвердил ее персональный состав.

В состав конкурсной комиссии вошли судья ЕСПЧ в отставке Владимир Буткевич, партнер ООО "Юридическая и патентная фирмы "Грищенко и Партнеры" Сергей Войтович, ректор Национальной школы судей Николай Онищук, доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Шевченко Ольга Поединок и глава Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины Николай Селивон.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает в этом году.

Позже глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков предположил, что Порошенко может подписать указ о назначении судей в Высший антикоррупционный суд до первого тура выборов.