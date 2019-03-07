ВККС сподівається, що Порошенко призначить суддів антикорупційного суду до виборів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко призначить суддів після рішення Вищої ради правосуддя

До першого туру виборів 2019 президент України Петро Порошенко може підписати указ про призначення суддів до Вищого антикорупційного суд. Таку думку на брифінгу висловив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, напередодні документи з результатами конкурсу передали до Вищої ради правосуддя.

"У них є певний час, це не може бути менше 10 днів. Їм треба прийняти остаточне рішення... потім документи будуть передані президенту на підпис. Нам видається, що президент захоче підписати указ до голосування в першому турі виборів. Але це не точна інформація", - зазначив Козьяков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про завершення конкурсу у Вищий антикорупційний суд. До прохідного рейтингу в Апеляційну палату увійшли 12 переможців конкурсу, до рейтингу першої інстанції антикорупційного суду увійшло 27 осіб.

Порошенко вже заявив, що антикорупційний суд запрацює в 2019 році. За його словами, суд зосередиться на розгляді найбільш вагомих антикорупційних справ.