Порошенко підтримав відсторонення Гладковського

Порошенко вимагає перевірити інформацію про його причетність до розкрадання

Президент Украины Петр Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

Сообщается, что Порошенко поддержал отстранение Гладковского на время расследования. Президент также потребовал от правоохранительных органов срочно проверить информацию, которую обнародовала программа "Наші гроші".

Напомним, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладовского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что "Укроборонпром" и Олег Гладковский намерены судиться с журналистами.