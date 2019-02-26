Порошенко вимагає перевірити інформацію про його причетність до розкрадання
Президент України Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Святослава Цеголко.
Повідомляється, що Порошенко підтримав відсторонення Гладковського на час розслідування. Президент також вимагає від правоохоронних органів терміново перевірити інформацію, яку оприлюднила програма "Наші гроші".
Нагадаємо, в журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладовського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.
Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що "Укроборонпром" і Олег Гладковський мають намір судитися з журналістами.