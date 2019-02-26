Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Порошенко вимагає перевірити інформацію про його причетність до розкрадання

Президент України Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Святослава Цеголко.

Повідомляється, що Порошенко підтримав відсторонення Гладковського на час розслідування. Президент також вимагає від правоохоронних органів терміново перевірити інформацію, яку оприлюднила програма "Наші гроші".

Нагадаємо, в журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладовського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що "Укроборонпром" і Олег Гладковський мають намір судитися з журналістами.

