Порошенко подав новий законопроект про незаконне збагачення

Порошенко підписав та дав доручення зареєструвати президентський законопроект

Президент Украины Петр Порошенко подал законопроект о предусмотрении неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания суда. Об этом он написал в Facebook.

Порошенко сообщил, что уже подписал и дает поручение зарегистрировать законопроект.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотрении неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания суда. Предоставляю законопроекту статус безотлагательного", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

РБК-Украина писало, что после обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производство по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко срочно внесет в парламент новый законопроект по статье о незаконном обогащении. В новом законе будут учтены замечания Конституционного суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.