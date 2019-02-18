Порошенко подякував Туску за "азовський пакет" санкцій

Фото: зустріч Порошенка з Туском (www.president.gov.ua)

Порошенко заявив, що напад на українські кораблі був абсолютно цинічним

Президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської Ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського Союзу про запровадження "азовського пакету" санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Порошенко наголосив, що Україні від Європи потрібна єдність і солідарність з Україною.

"І дякую за кожне рішення, коли Європейський Союз демонструє єдність і демонструє солідарність з Україною як це було продемонстровано сьогодні під час консенсусного прийняття рішення щодо "азовського пакету" санкцій", - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що напад на українські кораблі був абсолютно цинічним.

"Це був неприкритий акт агресії проти ВМС України, це була спроба окупації Керченської протоки і Азово-Чорноморського басейну з боку збройних сил Російської Федерації, прикордонних військ РФ і мета Кремля – не лише спроба змусити Україну повернутися в так звані зони впливу Росії, припинити наш твердий поступ в Європу", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій" проти Російської Федерації (РФ).