Порошенко передал разведчикам комплекс БПЛА "Валькирия"

Пятый президент Петр Порошенко передал одному из подразделений ВСУ, которое воюет в Донецкой области, комплекс БПЛА "Валькирия" с наземной станцией управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Беспилотный летательный аппарат "Валькирия" показал класс еще в 2017 году. Он уже тогда наводил страх на врагов. Сегодня он тоже пользуется спросом среди наших военных. Со своей задачей - ведение тактически-воздушной разведки - справляется на отлично. Залетает вглубь до 20 км, снимает позиции врага, передает данные арте, а та - делает свое дело", - отмечает Порошенко.