Порошенко передав військовим в Авдіївку батальйонний комплекс відеоспостереження

"Надзвичайно приємно бути сьогодні в історичній, героїчній Авдіївці серед наших військових героїчної "25-ки", яка з перших днів 2014 року покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю, славлячи традиції українських ЗСУ, Десантно-штурмових сил. Мені надзвичайно приємно, що свого часу ці війська були створені як окремий вид Збройних сил і повністю виправдали своє призначення", - наголосив Порошенко.

П’ятий президент також подякував волонтерам та активістам ГО "Справа громад" та "Res_Publika. Брати по зброї" за ініціативу, яку реалізують з початку цього року на передовій.

"Я хочу подякувати і воїнам, і волонтерам за дуже класну ініціативу, унікальний проект - це встановлення і оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки, спостереження. Де будуть прилади нічного бачення, камери з великим зумом, які будуть чітко відзначати будь-який рух ворожих сил. Зараз із урахуванням підвищення напруження на фронті це ще й додаткові переваги. Почали ми це з 10-ї Гірсько-штурмової бригади, яку змінила зараз 95-та. Ми, до речі, вітали їх вчора з ювілеєм. Повністю оснащена вся бригадна смуга оборони системою відеоспостереження, - нагадав Петро Порошенко. - Потім я попросив, щоб другим етапом у нас була Авдіївка. Тоді ми почали ще 72-гу, зараз 25-та змінила 72-гу. Ми вже поставили один батальйонний комплект, зараз буде дуже цікаво почути, який досвід бойового застосування цієї системи відеоспостереження".

За його словами, він пишається тим, що привезений другий батальйонний комплект. В Авдіївці інша геометрія, яка використовується для відеоспостереження, інші технічні рішення, більш коштовні.

"Я хочу подякувати тим, хто не залишився байдужим, бо цей проект коштує мільйони грн. 50% збирає "Справа громад". На сьогоднішній день вже більше 5 тис. українців перерахували кошти. Це і є звіт, що відбувається з вашими коштами. А 50% перераховує Фонд Порошенка. Останнє перерахування - 400 тис. грн було буквально позавчора. І це дало можливість сьогодні привести на фронт ці комплекти, - наголосив п’ятий президент. - Це означає, що і у снайперів, які привезені з Росії, і в російських найманців з ПВК "Вагнер", і в кадрових російських військовослужбовців не буде можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів. Наші воїни будуть у безпечному місці. Будуть встановлені камери, які будуть фіксувати рух, і відповідно буде протидія, починаючи з контрснайперських груп і завершуючи використанням в тому числі і протитанкових, і повітряних (включно за даними дронів) сил для того, щоб не дати росіянам організувати наступ. Ми твердо переконані, що передаємо це у професійні руки і цей досвід буде позитивним".

Порошенко зауважив, що у 2021 році, як і в 2014-му, Україна також потребує об’єднання зусиль для відсічі Путіну, для відсічі російському агресору.

"Дякую всім, хто в цьому взяв участь, думаю, що ми і далі будемо продовжувати. Третій батальйон 25-ки, я думаю, буде незабаром. І вся лінія фронту врешті-решт буде оснащена, - наголосив лідер "Євросолідарності". - І якщо ми будемо успішні, врешті-решт Путін опиниться на лаві підсудних в Гаазькому трибуналі. Так і буде".

Традиційно команда "Європейської солідарності" привезла бійцям на передову фрукти - цього разу мандарини.