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Порошенко передав на фронт третій комплект відеоспостереження та оптичної розвідки

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Київ, Четвер 10 червня 2021 15:11
Порошенко передав на фронт третій комплект відеоспостереження та оптичної розвідки Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу за два дні зібрали кошти й придбали ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки, який поїде у 10 ОГШБр.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

"Уже третій комплект спостереження і оптичної розвідки для наших воїнів сьогодні відправився у 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду. Відкрию таємницю: навіть після ротації бригад, ці комплекси залишаться на балансі Збройних сил, допомагатимуть боронити нашу землю на найскладніших ділянках фронту. Сьогодні ми передаємо його на фронт. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають боротися з ворожими снайперами.

"Зараз бійці 10-ої ОГШБр знаходяться на найскладніших ділянках: Зайцеве, Шуми, Новгородське. Ми бачили, як працюють ці комплекти: це реально допомагає воювати, боротися зі снайперами, зупиняти ворожі дії. Такі комплекти вкрай необхідні у теперішніх умовах, коли після так званого "перемир’я" ми втратили близько ста наших воїнів, коли нашим військовим забороняли користуватися дронами, забороняли вивід контрснайперських груп", - додав п’ятий президент.

Порошенко передав на фронт третій комплект відеоспостереження та оптичної розвідки

"В мене є ще одна ідея: зібрати кошти для бригадного пункту, який значно підвищить ефективність цих бойових комплексів і з’єднає їх по всіх трьох батальйонних зонах. Щоправда, такий комплекс коштує вдвічі дорожче: 735 тисяч гривень. Але я знаю, що спільно ми зможемо зробити такий важливий подарунок для бійців "десятки". Половину суми Фонд Порошенка перерахує вже завтра. Разом ми наблизимо перемогу України", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження. Крім того, він передав кисневі концентратори до центральної міської лікарні Торецька.

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