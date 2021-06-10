Порошенко передав на фронт третій комплект відеоспостереження та оптичної розвідки

Активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу за два дні зібрали кошти й придбали ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки, який поїде у 10 ОГШБр.

"Уже третій комплект спостереження і оптичної розвідки для наших воїнів сьогодні відправився у 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду. Відкрию таємницю: навіть після ротації бригад, ці комплекси залишаться на балансі Збройних сил, допомагатимуть боронити нашу землю на найскладніших ділянках фронту. Сьогодні ми передаємо його на фронт. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають боротися з ворожими снайперами.

"Зараз бійці 10-ої ОГШБр знаходяться на найскладніших ділянках: Зайцеве, Шуми, Новгородське. Ми бачили, як працюють ці комплекти: це реально допомагає воювати, боротися зі снайперами, зупиняти ворожі дії. Такі комплекти вкрай необхідні у теперішніх умовах, коли після так званого "перемир’я" ми втратили близько ста наших воїнів, коли нашим військовим забороняли користуватися дронами, забороняли вивід контрснайперських груп", - додав п’ятий президент.

"В мене є ще одна ідея: зібрати кошти для бригадного пункту, який значно підвищить ефективність цих бойових комплексів і з’єднає їх по всіх трьох батальйонних зонах. Щоправда, такий комплекс коштує вдвічі дорожче: 735 тисяч гривень. Але я знаю, що спільно ми зможемо зробити такий важливий подарунок для бійців "десятки". Половину суми Фонд Порошенка перерахує вже завтра. Разом ми наблизимо перемогу України", - наголосив Порошенко.